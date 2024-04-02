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        CHP İncirliova'da tüm sandıklara itiraz etti

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 276 oyla kaybettiği belediye başkanlığıyla birlikte büyükşehir ve meclis üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:30
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        CHP İncirliova'da tüm sandıklara itiraz etti
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 276 oyla kaybettiği belediye başkanlığıyla birlikte büyükşehir ve meclis üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İncirliova Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 130 sandıkta 41 bin 408 seçmenden 33 bin 766'sı sandık başına giderek oy kullandı. 32 bin 17 oy geçerli sayılırken, 1709 oy ise geçersiz sayıldı.

        CHP'nin İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, rakibi AK Parti’li Aytekin Kaya'ya 276 oyla seçimi kaybetti. 1709 geçersiz oyun çıktığı sandıkların yeniden sayılması için CHP İlçe Başkanlığı bugün İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, "276 oy fark ortaya çıktı. Ancak 1709 geçersiz oy var. Biz de doğal olarak İlçe Seçim Kurulu'na tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunduk" dedi.

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