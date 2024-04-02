CHP İncirliova'da tüm sandıklara itiraz etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 276 oyla kaybettiği belediye başkanlığıyla birlikte büyükşehir ve meclis üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İncirliova Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 130 sandıkta 41 bin 408 seçmenden 33 bin 766'sı sandık başına giderek oy kullandı. 32 bin 17 oy geçerli sayılırken, 1709 oy ise geçersiz sayıldı.