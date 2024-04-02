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        Aydın'da anne ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada arkadaşı Emre Öztürk (35) ve annesi Aysel Öztürk'ü (53) bıçakla öldüren Akın Demir (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:55
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        Aydın'da anne ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada arkadaşı Emre Öztürk (35) ve annesi Aysel Öztürk'ü (53) bıçakla öldüren Akın Demir (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle 78. Sokak'ta bulunan Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün birlikte yaşadıkları evde meydana geldi. İddiaya göre Akın D., aralarındaki alacak meselesi nedeniyle organik ürün satan Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk ile konuşmaya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın Demir, yanındaki bıçakla anne-oğlu saldırıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysel Öztürk ile oğlu Emre Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-oğulun cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Akın Demir ise olaydan bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip, teslim oldu.

        Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Akın Demir, 7 saat süren ifadesinin ardından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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