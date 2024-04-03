Çine'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Çine ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sorgulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan M.A, R.O.Y, O.A. ile N.D’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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