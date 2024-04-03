Çine'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sorgulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan M.A, R.O.Y, O.A. ile N.D’yi gözaltına aldı.

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