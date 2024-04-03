İki aday da 252'şer oy alınca muhtar kurayla belirlendi
AYDIN'ınKuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde iki adayla gidilen muhtar seçiminde mevcut muhtar Erhan Yıkılmaz ve rakibi Murat Ertan'a sandıktan 252'şer oy çıktı.
AYDIN'ınKuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde iki adayla gidilen muhtar seçiminde mevcut muhtar Erhan Yıkılmaz ve rakibi Murat Ertan'a sandıktan 252'şer oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sonucunda Murat Ertan muhtar oldu.
Kuşadası'na bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde 31 Mart seçiminde mevcut muhtar Erhan Yıkılmaz'ın karşısına Murat Ertan rakip olarak çıktı. 604 seçmenin bulunduğu mahallede 504 seçmen sandığa gitti. Sandıktan her iki aday için de 252'şer oy çıktı. Adayların eşit oy alması üzerine çekilen kura ile sonuca ulaşıldı. Kurayla Yaylaköy'ün yeni muhtar Murat Ertan oldu.
Kurayla koltuğunu kaptıran eski muhtar Erhan Yıkılmaz, "Seçim kurulunca kuraya gittik. Tüzüğün 24. maddesinin E bendine göre, 'Adaylar eşit oy aldığında; evli olan, evlilerden yaşı büyük olan ve çocuk sayısı fazla olan aday muhtar olabiliyor' durumu sadece tüzükte olduğu yasalaşmadığı için kullanamadık. Biz yasal itirazımızı yapmıştık. Seçim kurulundan kura kararı çıktı. Akşam saatlerinde 18.00 de kura sonucu Murat Ertan çıktı. Kendisini tebrik ediyorum. Sonuçta bu bir yarış ve bu şekilde neticelendi. Hayırlısı olsun" diye konuştu.
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