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        Söke Belediye Başkanı seçilen Arıkan mazbatasını aldı

        Söke'de CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa İberya Arıkan, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:14
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        Söke Belediye Başkanı seçilen Arıkan mazbatasını aldı
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        Söke'de CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa İberya Arıkan, mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Arıkan'a bazı meclis üyeleri de eşlik etti.

        Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunan Arıkan ve meclis üyeleri, belediyeye giderek çalışanlarla selamlaştı.

        Arıkan, yaptığı açıklamada zor bir sürecin ardından güzel bir sonuç elde ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir çalışma yürüttük. Beklediğimizden güzel bir sonuç elde ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Söke halkımızın teveccühünü aldık. Çok ciddi tarihi bir oy aldık. Bunun bilincindeyiz." dedi.

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