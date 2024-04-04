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        Nazilli Belediyespor'da sevinç var

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:56
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        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyetle 4 maç sonra kazanma mutluluğu yaşayan siyah-beyazlılar, alt sıralardan uzaklaştı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul zoru başardıklarını belirterek, “Biz zorlu Diyarbekirspor deplasmanına puan ve puanlar alabilmek için gitmiştik. Çok şükür oyuncularım görevlerini tam olarak yaptı. Çok iyi mücadele ederek her iki yarıda attığımız gollerle 2-0 galip gelmesini bildik. Ben sahada basmadık yer bırakmayan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu bir azmin zaferi" dedi.

        Nazilli Belediyespor kalan 4 maçında Vanspor, Yeni Mersin İdman Yurdu (D), Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor'la (D) oynayacak.

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