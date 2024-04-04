Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Yemiş'in (44) kullandığı 09 JG 193 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Yaralanan Yemiş, ambulansla götürüldüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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