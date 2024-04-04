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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:10
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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ahmet Yemiş'in (44) kullandığı 09 JG 193 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Yaralanan Yemiş, ambulansla götürüldüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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