Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı

Programa CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen de katıldı.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yapan Tetik, sosyal belediyecilik anlayışıyla kenti marka şehir yapacaklarını söyledi.

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