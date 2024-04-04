Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mazbatasını aldı

Programa, CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı da katıldı.

Efeler Belediyesi hizmet binasına geçerek görevine başlayan Yetişkin, yaptığı konuşmada, Efeler'i güzel, mutlu, huzurlu bir kent haline getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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