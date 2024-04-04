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        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mazbatasını aldı

        Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:06
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        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mazbatasını aldı
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        Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak göreve başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rahime Burcu Arıkan'dan mazbatasını aldı.

        Efeler Belediyesi hizmet binasına geçerek görevine başlayan Yetişkin, yaptığı konuşmada, Efeler'i güzel, mutlu, huzurlu bir kent haline getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        Programa, CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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