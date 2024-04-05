Aydın filede Hamurcu ile yeniden

SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında başlayan Sultanlar Ligi yolculuğumuzun son 5 sezonunda takımımızın başantrenörü olarak bizimle birlikte mücadele eden değerli Antrenörümüz Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin imza töreninde, "Kıymetli hocamızla ile 5 sezondur birlik beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisine devam eden sözleşmesini uzatabileceğimizi ilettik. Sağ olsun kendisi de Aydın'da mutlu olduğunu kulübü ile geçen ay temeli atılan yeni salonda Avrupa kupasını kazanma hedefine ulaşmak için burada kalmak istediğini belirtti. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.