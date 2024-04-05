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        Nazilli Belediyespor'da Kırdemir istifa etti

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Genel Kaptan İbrahim Kırdemir istifasını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:53
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        Nazilli Belediyespor'da Kırdemir istifa etti
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Genel Kaptan İbrahim Kırdemir istifasını açıkladı.

        Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim Kırdemir, görevi bıraktığını kamuoyuyla paylaştı. Takımın eski futbolcularından olan Kırdemir, "Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da hayatın ne getireceğini bilemem ama görevim süresinde işimden evimden maddi manevi her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Bunu da herkesin takdir ettiğini biliyorum. Yine gönlüm ve kalbimin pazubandını taktığım, arması için formamı terlettiğim Nazilli Belediyespor için atacağını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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