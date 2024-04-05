Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mazbatasını aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı.

CHP'den seçilen Çerçioğlu'na mazbatasını, Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen programda, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi.

Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti.

Kentte yaptıkları işleri vatandaşlara sorarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Biz yaptık, oldu" anlayışını gütmediklerini söyledi.