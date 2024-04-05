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        4'üncü kez mazbatasını alan Çerçioğlu'ndan 'Yemekhanede verildi' tepkisi

        AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığını 4'üncü kez kazanan Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi'nde yapılan törende mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:55
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        4'üncü kez mazbatasını alan Çerçioğlu'ndan 'Yemekhanede verildi' tepkisi
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        AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığını 4'üncü kez kazanan Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi’nde yapılan törende mazbatasını aldı. Çerçioğlu mazbata töreninin yemekhanede yapılmasına tepki gösterip, "Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

        31 Mart Yerel Seçimleri'nde Aydın Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu için mazbata töreni düzenlendi. Aydın Adliyesi’nde yapılan mazbata törenine CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. CHP'den seçilen Çerçioğlu'na mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi. Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti. Mazbatasının adliye yemekhanesinde verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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