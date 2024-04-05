Aydın'da gönüllü gençler cami temizledi

Müezzin Muhammed Ali Yıldız da mübarek günde kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te görevli gönüllü gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup genç, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.

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