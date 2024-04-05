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        Aydın'da gönüllü gençler cami temizledi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup genç, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:19
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        Aydın'da gönüllü gençler cami temizledi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup genç, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.

        Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te görevli gönüllü gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.

        Ortaklar Genç Ofis'te halk oyunları eğitimine katılan Ahmet Alperen Çetin, arkadaşlarıyla camiyi temizlediğini söyledi.

        Yağız Yağcı ise ibadethaneyi temizlerken huzur bulduğunu dile getirdi.

        Müezzin Muhammed Ali Yıldız da mübarek günde kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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