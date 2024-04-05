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        2 yaşındaki Mehmet, evde çıkan yangında öldü

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Oğuz (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:20
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        2 yaşındaki Mehmet, evde çıkan yangında öldü
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Oğuz (2), hayatını kaybetti.

        Nazilli ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Mehmet Oğuz'un cansız bedenine ulaştı. Mehmet'in cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet'in babası Selim Oğuz'un kanser hastası olduğu, hastanede tedavi gördüğü, annesi Büşra Oğuz'un da yanında refakatçi kaldığı öğrenildi. Mehmet'e bakan babaannesinin de hayvanlara ot vermeye gittiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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