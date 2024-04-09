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        Aydın'da devrilen ağacın altında kalan kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen ağacı ittirdiği esnada altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 00:25 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:25
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        Aydın'da devrilen ağacın altında kalan kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen ağacı ittirdiği esnada altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, İkizdere Mahallesi Cılımbız mevkisinde tarlasında çalışan Hüseyin Sayar (49), devrilen ağacı ittirdiği sırada altında kaldı.

        Komşularının haber vermesiyle bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sarp alanda olması sebebiyle kazanın yaşandığı alana traktörle giden ekipler, Sayar'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Traktörün römorkunda taşınan Sayar, yaklaşık 1 kilometre sonra ambulansa alındı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Sayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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