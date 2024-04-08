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        Aydın'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Aydın'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:09
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        Aydın'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
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        Aydın'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada belediye otobüslerinin 10-12 Nisan tarihlerinde ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

        Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini aktaran Çerçioğlu, mutlu bayramlar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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