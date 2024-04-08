Aydın'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Aydın'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Aydın'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada belediye otobüslerinin 10-12 Nisan tarihlerinde ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini aktaran Çerçioğlu, mutlu bayramlar diledi.
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