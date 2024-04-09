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        Aydın'da polisler şehitlikleri ziyaret etti

        Aydın'da emniyet personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:18
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        Aydın'da polisler şehitlikleri ziyaret etti
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        Aydın'da emniyet personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.

        Tellidede Mezarlığı Şehitliği ile Kemer Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret eden polisler, dua etti.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

        Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Oba, bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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