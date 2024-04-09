Aydın'da polisler şehitlikleri ziyaret etti
Aydın'da emniyet personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.
Aydın'da emniyet personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.
Tellidede Mezarlığı Şehitliği ile Kemer Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret eden polisler, dua etti.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.
Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Oba, bayramlarını kutladı.
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