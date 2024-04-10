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        Efeler 09 kulübü satılmayacak

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'u garantileyen Efeler 09 FK'nın mali sıkıntıları nedeniyle satılacağı iddialarına kulüpten yanıt geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:05
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        Efeler 09 kulübü satılmayacak
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'u garantileyen Efeler 09 FK'nın mali sıkıntıları nedeniyle satılacağı iddialarına kulüpten yanıt geldi. Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Eymen Atay, "Son 3 yılda BAL şampiyonluğu, 3'üncü Lig Play- Off Yarı Finali, Türkiye Kupası 4'üncü Tur'a yükselme ve bu sezon da Play-Off'u garantilemiş olan Efeler 09, idman sahası, tesisi ve stadı olmamasına rağmen bu başarılarıyla tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır" dedi. Efeler 09 Spor Kulübü'nün bu sene çıkan yeni yasa ile tüm dernek statüsündeki amatör ve profesyonel kulüpler gibi dernekler masasından Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandığını ifade eden başkan Eymen Atay, "Bu sebepten dolayı kulübün herhangi bir satışı söz konusu değildir" dedi.

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