Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 08.00 sıralarında motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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