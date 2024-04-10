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        Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:25
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        Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 08.00 sıralarında motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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