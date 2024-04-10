Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de bayramlaşma düzenlendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de bayramlaşma düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, bayramın ilk gününde mesai yapan jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı.

        Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret eden protokol, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

        Kaymakam Arısoy, 1992 yılında Batman'da şehit olan polis memuru Ahmet Işlakça'nın ailesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"

        Benzer Haberler

        Aydın'da kent protokolü bayramlaştı
        Aydın'da kent protokolü bayramlaştı
        Söke'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Söke'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
        Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
        Efeler 09 kulübü satılmayacak
        Efeler 09 kulübü satılmayacak
        Aydın'da polisler şehitlikleri ziyaret etti
        Aydın'da polisler şehitlikleri ziyaret etti
        Nazilli Belediyespor moral bozmadı
        Nazilli Belediyespor moral bozmadı