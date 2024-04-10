Nazilli'de bayramlaşma düzenlendi

Kaymakam Arısoy, 1992 yılında Batman'da şehit olan polis memuru Ahmet Işlakça'nın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, bayramın ilk gününde mesai yapan jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.