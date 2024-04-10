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        Nazilli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:03 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:03
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        Nazilli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        K.A'nın kullandığı 09 NV 246 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Namık Kemal Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan K.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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