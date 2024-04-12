Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.E, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 CBU 84 plakalı otomobil ile B.E’nin kullandığı 09 RR 343 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi 1705 Sokak girişinde çarpıştı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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