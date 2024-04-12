Nazilli Belediyespor, Mersin'de terliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Van Spor FK'ya 1-0 mağlup olan 13'üncü sıradaki Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda 6'ncı basamakta yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Metin Ateş yönetecek. Ligde 38 puanı bulunan Nazilli temsilcisi 55 puanlı Play-Off hattındaki rakibini yenerek deplasmanda 2'de 2 yapmak istiyor. Maç fazlasıyla düşme hattının 9 puan üstünde yer alan Nazilli Belediyespor galip gelip son 2 maçına rahat çıkmayı hedefliyor.

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