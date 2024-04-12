Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

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