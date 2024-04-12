Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi

        Benzer Haberler

        Köşk'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Köşk'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sürücü kursu eğitmeni kazada öldü; 3 kişi yaralandı
        Sürücü kursu eğitmeni kazada öldü; 3 kişi yaralandı
        Nazilli'de golcü Salih ayrıldı
        Nazilli'de golcü Salih ayrıldı