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        Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybetmişti; ailesiyle ilk kez binmiş (2)

        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİTeleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş'ün cenazesi Antalya'da hastane morgundan alınarak Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:55
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        Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybetmişti; ailesiyle ilk kez binmiş (2)
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        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİ

        Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş’ün cenazesi Antalya’da hastane morgundan alınarak Aydın’ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş ve kardeşi Mehmet Gümüş, taziyeleri kabul etti. Evinin önüne okunan duaların ardından alınan helallikten sonra Gümüş’ün cenazesi Karaaltı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Memiş Enes Gümüş'ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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