Söke'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası yolu Ankara Evleri kavşağı yakınlarında M.I'nın kullandığı 09 T 3179 ticari taksi ile aynı yönde ilerleyen T.A. kontrolündeki 09 D 2564 otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonrası yan yatan taksinin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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