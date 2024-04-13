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        Söke'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 08:58 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:58
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        Söke'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Söke-Kuşadası yolu Ankara Evleri kavşağı yakınlarında M.I'nın kullandığı 09 T 3179 ticari taksi ile aynı yönde ilerleyen T.A. kontrolündeki 09 D 2564 otomobil çarpıştı.

        Çarpışma sonrası yan yatan taksinin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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