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        Aydın filesinde transfer atağı

        SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Vakıfbank'tan Zeynep Sude Demirel'e attırmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:36
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        Aydın filesinde transfer atağı
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        SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Vakıfbank'tan Zeynep Sude Demirel'e attırmaya hazırlanıyor. Mavi-beyazlıların 23 yaşındaki orta oyuncu ile kiralık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Vakıfbank altyapısından yetişip Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve THY kulüplerinde forma giyen voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Alt yaş kategorilerinde birçok kez milli olan 1.92 boyundaki oyuncu, Yeşilyurt ile Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı. Zeynep Sude bu yıl Vakıfbank'ta Şampiyonlar Kupası sevinci yaşad

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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