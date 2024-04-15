Aydın filesinde transfer atağı
SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Vakıfbank'tan Zeynep Sude Demirel'e attırmaya hazırlanıyor.
SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Vakıfbank'tan Zeynep Sude Demirel'e attırmaya hazırlanıyor. Mavi-beyazlıların 23 yaşındaki orta oyuncu ile kiralık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Vakıfbank altyapısından yetişip Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve THY kulüplerinde forma giyen voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Alt yaş kategorilerinde birçok kez milli olan 1.92 boyundaki oyuncu, Yeşilyurt ile Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı. Zeynep Sude bu yıl Vakıfbank'ta Şampiyonlar Kupası sevinci yaşad
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