Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.P. idaresindeki 09 AKU 215 plakalı otomobil, Bozyurt Mahallesi Mastaura antik kenti yolunda İ.S. (34) idaresindeki 09 AHZ 797 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.S ile yanındaki eşi N.S.(33) ve çocukları M.C.S. (9) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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