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        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:55
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        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ö.P. idaresindeki 09 AKU 215 plakalı otomobil, Bozyurt Mahallesi Mastaura antik kenti yolunda İ.S. (34) idaresindeki 09 AHZ 797 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.S ile yanındaki eşi N.S.(33) ve çocukları M.C.S. (9) yaralandı.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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