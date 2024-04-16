Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'de "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi

        Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'de "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Zeynep - Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen yarışmaya 5 ortaokuldan 6 takım katıldı.

        Yarışmada hünerlerini sergileyen öğrencileri, velileri ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

        Yarışma sonuçları yarın açıklanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Buharkent'te inşaattan düşen işçi yaralandı
        Buharkent'te inşaattan düşen işçi yaralandı
        Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Eureka'nın Genel Kurulu Kuşadası'nda topl...
        Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Eureka'nın Genel Kurulu Kuşadası'nda topl...
        Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet
        Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet
        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Karacasu'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Karacasu'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı