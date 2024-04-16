Didim'de "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi
Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında "Genç Şefler Yemek Yarışması" düzenlendi.
Zeynep - Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen yarışmaya 5 ortaokuldan 6 takım katıldı.
Yarışmada hünerlerini sergileyen öğrencileri, velileri ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı.
Yarışma sonuçları yarın açıklanacak.
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