Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Yarışması, Germencik'te başladı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Yarışması başladı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Yarışması başladı.
İlçe Stadyumunda düzenlenen yarışmaya 11 ilden takımlar katıldı.
Grup yarışması sonunda ilk 8'de yer alacak takımlar, Türkiye birinciliğine katılım hakkı kazanacak.
Programda konuşan Kaymakam Turgay Gülenç, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Grup yarışması 20 Nisan'da sona erecek.
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