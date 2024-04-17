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        Aydın'da FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 00:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:49
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        Aydın'da FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.G. (45), polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı. 

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi olan dershane öğretmeni A.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin bir akrabasının Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan evinde kaldığını tespit etti. A.G., polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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