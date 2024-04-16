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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:53
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.Z. yönetimindeki 78 AAT 554 plakalı otomobil, Söke'den Kuşadası istikametine giderken Yenikent Mahallesi'ndeki kavşakta H.A. idaresindeki 09 JF 145 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan N.G, A.Z, L.A. ve E.A. yaralandı.

        Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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