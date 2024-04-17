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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 04:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 04:02
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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta H.D, İ.D ve S.E ile A.R ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.E, bıçakla göğsünden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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