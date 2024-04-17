Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta H.D, İ.D ve S.E ile A.R ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

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