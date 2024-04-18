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        Nazilli Belediyespor altyapıya sarıldı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki kötü gidişin ardından kendisi için bitime 2 maç kala az da olsa küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor, altyapısında yetişen 5 genç oyuncuyu profesyonel yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:35
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        Nazilli Belediyespor altyapıya sarıldı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki kötü gidişin ardından kendisi için bitime 2 maç kala az da olsa küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor, altyapısında yetişen 5 genç oyuncuyu profesyonel yaptı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Abdullah Beydaş (19), defans Güney Tunç (20), defans Oğuzhan Andaç (18), kanat Volkan Bozyiğit (20) ile kanat ve orta sahada görev yapan Ali Yakup Akgül (17) profesyonel sözleşmeye imza attı.

        İmza törenine katılan Başkan Şahin Kaya, altyapıya önem veren bir kulüp olarak gençlerine güvendiklerini, bundan sonraki süreçte daha çok altyapı oyuncusunun A takımda görev almaya başlayacağını söyledi. Nazilli Belediyespor yönetimi tüm taraftarları takıma destek olmak için pazar günü Karacabey Belediyespor'la oynanacak sezonun son iç saha maçına davet etti.

        Galeri
        Galeri

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