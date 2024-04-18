Aydın'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AYDIN'ınEfeler ilçesinde, Mustafa Kiriş Ortaokulu'ndan 32 öğrenci, düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulu öğrencileri, bugün öğle saatlerinde kermes düzenledi. İddiaya göre, 32 öğrenci kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendi. Öğrenciler, akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.