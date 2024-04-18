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        Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:48 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:50
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        Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.40’ta Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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