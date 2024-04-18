Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.40’ta Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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