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2019’da 110 ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç edildi Organik ihracat toplamdan yüzde 10 pay alır ...

İHA

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2019 yılında 110 farklı ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç edilerek 236 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

2019’da 110 ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç edildi Organik ihracat toplamdan yüzde 10 pay alır hale geldi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2019 yılında 110 farklı ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç edilerek 236 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.
Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye’nin dünyada piyasa yapıcı olması için Toprak Mahsulleri Ofisi ile Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ortak hareket etti. 2017 yılında ortalama 1520 dolar olan bir ton kuru üzümün ihraç fiyatı, 2019 yılı sonunda 2 bin 150 dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2019 yılı değerlendirmesi, 2020 hedefleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzümünün ortalama ihraç fiyatının iki yılda ton başına 630 dolar yükseldiğini, ortalama 250 bin ton kuru üzüm ihraç eden Türkiye’nin 150 milyon dolar daha fazla döviz kazanır hale geldiğini kaydetti.

Türk kuru meyve sektörünün 1.4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaşırken, bunun 1 milyar dolarlık büyük diliminin, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildi bilgisini veren Celep, “Türkiye Kuru Meyve ihracatının yüzde 63’ünü oluşturan 894 milyon dolarlık bölümü Egeli ihracatçılar olarak gerçekleştirdik. 2019 yılında çekirdeksiz kuru üzümümüzün ihraç fiyatında ortalama 2.150 USD/ton seviyesine ulaştık ve ülkemize 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Bu değer 2018 yılında 1.760 USD/ton, 2017 yılında ise 1.560 USD/ton seviyelerindeydi” diye konuştu.

Kuru üzüm ihraç fiyatlarındaki ortalama yüzde 22’lik artışın, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarı olduğunun altını çizen Celep şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin destekleriyle, TMO başarılı bir uygulamaya imza atarak sektörümüzün en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Çekirdeksiz kuru üzümün hak ettiği değere ulaşmasına imkan sağladı. Bu başarıdaki en büyük etken ise Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin sezon başında “Kuru üzüm fiyatını 10 TL’nin altına düşürmeyeceğiz” açıklaması oldu. Bu müdahale Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin değer kaybına uğramasına engel oldu. 2020/21 sezonunda hedefimiz, 2019/20 sezonunda ulaştığımız fiyat seviyesinin altına düşmemek olacak.”

Çiftçilerden kaliteli ürün üretmesini beklediklerini vurgulayan Celep, “Doğru dozda ve zamanında atılmış ilaç, doğru zamanda hasat edilmiş kaliteli ürün ile diğeri arasındaki farkı ortaya koyacak bir sistem için çaba gösteriyoruz. Tüketici de bizden bunu bekliyor” dedi.

Çin’e kuru meyve ihracatında yüzde 116’lık artış

2019 yılında 110 farklı ülkeye 65 bin tonluk kuru incir ihraç ederek 236 milyon ABD doları, kuru kayısı da ise; 100 bin ton ihracat karşılığı 250 milyon dolar üzerinde ihracat geliri elde edildiği bilgisi veren Celep, “Hedef pazarlarımızın en önemlisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracat performansımıza baktığımızda 2018 yılında 5.1 milyon dolar olan ihracatımız 2019 yılında yüzde 116 artarak 11 milyon doların üzerine çıktı” dedi.

Tanıtım halkasına Çin’den sonra Hindistan eklenecek
Türk kuru meyve sektörü için Uzakdoğu ve Asya Pasifik ülkelerinin hedef Pazar olduğunun altını çizen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında Çin’de ve Hindistan’da önemli tanıtım aktiviteleri yürüteceklerini dile getirdi. Celep, 2020 yılında Sürdürülebilirlik ile ilgili projelere ağırlık vereceklerini de sözlerine ekledi.

Organik ihracat toplamdan yüzde 10 pay alır hale geldi
Sürdürülebilirlik adına en önemli çalışmalardan bir tanesinin organik üretim olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık da, Ege Bölgesi’nde 30 yıldır organik üretim ile ilgili çalışma yaptıklarını, kuru meyve sektöründe organik üretimin payını yüzde 10’a çıkarma başarısı gösterdiklerini, kuru meyve sektöründe 150 milyon dolarlık organik ürün ihraç ettiklerini hedeflerinin 500 milyon dolara çıkmak olduğunu ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Kılboz ise; TMO olarak 2019 yılında 9 numara kuru üzümü 10 TL’den alma amacıyla harekete geçtiklerini ve bu hedefe ulaştıklarını dile getirdi.

AYDIN

17 Ocak 2020 Cuma

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