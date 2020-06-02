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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın ve ilçeleri ortak oda ve borsa meclis toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Aydın ili ve ilçelerinde bulunan Oda/Borsalar Ortak Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, video konferans aracılığıyla gerçekleşti.

Aydın ve ilçeleri ortak oda ve borsa meclis toplantısı gerçekleştirildi

Aydın ili ve ilçelerinde bulunan Oda/Borsalar Ortak Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla, video konferans aracılığıyla gerçekleşti.
Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Meclis Üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, Koronavirüs salgını ile mücadele ve normalleşme süreci ele alındı, turizm ve tarım konularında istişarede bulunuldu.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ildeki Oda ve Borsalar ile sürekli istişare içinde olduklarını, OdaBorsa Başkanları kanalıyla, üyelerin sıkıntılarını, dertlerini ve taleplerini topladıklarını söyledi ve salgın ile mücadele sürecinde 70 maddeden oluşan geniş bir öneri setini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete sunduklarını anımsatarak, bunların önemli bir kısmının da hayata geçtiğini hatırlattı.

Aydın bölgesi OdaBorsa başkanlarının süreçle ilgili talep ve önerilerini ilettikleri toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; yurt dışı uçuşlarla ilgili tarihlerde belirsizlik olduğunu söyledi ve bir an önce belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, bu belirsizlik nedeniyle otellerin pek çoğunun açılmadığını dile getirdi. Akdoğan; 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle hareketlenme beklense de yerli pazarla ilgili de belirsizlik var” dedi ve sözlerine “bu nedenlerle üyelerimizin, turizm bölgelerine biraz daha özel, esnek ve geniş vadeli kredi imkanı ve kredi kullanımında daha kolaylık sağlanması talepleri var. Normalleşme sürecinde ticari faaliyetlerine başlayan tüm işletmelerin en az zararla sezonu atlatmasını ve salgının bir an önce bitmesini umuyorum” diyerek devam etti. Akdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ekonomik tedbirlerin alınmasında çabalarından dolayı teşekkür etti.
Toplantıda söz alan Kuşadası Ticaret Odası meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel tarafından iletilen konular arasında da; salgın döneminde faaliyetlerini durdurmak zorunda olan, 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine kısmen başlayabilen ve halen faaliyette bulunamayan Oda üyelerinin; kira bedelleri, vergi, SGK ve stopaj yükümlülüklerine genel düzenleme getirilmesi ve kredi kullanımlarında turizm bölgelerinde faaliyet gösteren üyelere bankaların daha esnek davranması yer aldı ve turizm bölgelerinde, özel sağlık kuruluşlarının da test yapmaya yetkilendirilerek testlerin yaygınlaştırılması, ayrıca kruvaziyer turizmine bağlı iş yapan çarşı ve taşıma sektörüne de uzun vadeli kredi verilmesi konuları gündeme getirildi.
Aydın ili ve ilçeleri OdaBorsa Başkanları ve Meclis Üyeleri video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bölgesel bazda sorunları ve üyelerden gelen talepleri bizzat iletme fırsatı buldu ve içinde bulunulan süreçten ekonomik ve sosyal olarak en az hasarla çıkarak, normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular istişare edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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