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Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza

İHA

Karacasu Emniyet Amirliğine bağlı ekipler motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza

Karacasu Emniyet Amirliğine bağlı ekipler motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi.
İlçede farklı noktalarda yapılan denetimlerde yeterli belgelere sahip olmadığı tespit edilen 27 motosiklete toplam 33 bin 500 lira ceza kesildi. İlçede farklı noktalarda yaptıkları denetimlerde plakasız, ehliyetsiz ve change motor denetimi yapan ekipler 27 motosiklete el koydu. Yapılacak incelemelerin ardından sahiplerinin gerekli şartları yerine getirmeleri sonrası motosikletlerin sahiplerine teslim edileceği kaydedildi. Vatandaşlardan gelen gürültülü motosiklet kullanıldığı yönündeki şikayetlerin ardından kontrollerini daha da arttıran ekipler bu kapsamda sıkı bir denetim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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