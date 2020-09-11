Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangında, 40 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Hasköy Mahallesi mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda çıkan yangında alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman işletme Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ile 18 orman işçisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 arazöz ve 1 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman işçileri ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 buçuk saate kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan çıkan yangında 40 dekar zeytinlik alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-11 22:02:50



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