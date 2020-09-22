Büyükşehir ekipleri Karacasu sokaklarını dezenfekte etti

Kovid19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu sokaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinden bu yana gerekli önlemleri almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarında da hız kesmiyor. İl genelinde bir çok noktada hijyen çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bugün Karacasu sokaklarını dezenfekte etti. Çalışmalar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs önlemleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, kentimizin her köşesinde olduğu gibi Karacasu ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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