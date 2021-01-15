Kuşadası’nda aşılama çalışmaları başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin'den Türkiye'ye getirilen aşılar tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası uygulanmaya başladı. Kuşadası'nda ilk aşı Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yusuf Kuyucu'ya yapıldı.
Kuşadası Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “ Aydın ilimizde Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm birimlerimiz de gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak kamu özel ve üniversite sağlık çalışanları kovid19 aşılama çalışmaları başlamıştır. İlimizdeki tüm hemşerilerimizin kovid19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecektir “ denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.