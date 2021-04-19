Zulu tavşan Aydın'ın 'Ralph'i oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zulu tavşan Aydın'ın 'Ralph'i oldu

DHA

Zulu tavşan Aydın'ın 'Ralph'i oldu


Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde kurdukları '269' isimli vegan tasarım atölyesinde deney hayvanlarının bakımını üstlenen Zekeriya Gökçen ve Pelin Zorlukol´un, kulakları kesik ve ön bacakları kırık olarak bulunup, ölümden kurtardıkları 'Zulu' adını verdikleri denek tavşanı hayata bağlandı. Kendine ikinci bir hayat veren Zekeriye Gökçen'in bir denek tavşanının yaşadıklarını konu alan Save Ralph (Ralph'i Kurtar) animasyonundan etkilenerek sosyal medya hesabından fotoğraf ve videolarını paylaştığı 'Zulu' da Ralph gibi büyük ilgi gördü.
Zekeriya Gökçen, eşi Sema Gökçen ve arkadaşları Pelin Zorlukol, 4 yıl önce 269 isimli vegan tasarım atölyesi açtı. Seramik üzerine süs eşyası yapıp pazarlayan üçlü, bir yandan da laboratuvarlarda kullanılan deney hayvanlarını bulup, iyileştirerek hayata bağlamaya başladı. Gökçen çifti, arkadaşları Zorlukol ile bir laboratuvarda kulakları kesilmiş, ön bacakları kırılmış, vücudunun birçok yerinde kalıcı hasar oluşmuş bir deney tavşan görüp, sahiplendi. Üçlü, 'Zulu' adını verdikleri tavşanı tedaviye alıp, yaralarını iyileştirip, bakımını yaptı. Tekrar hayata döndürülen Zulu, şimdi atölyedeki diğer tavşan, kedi, köpek tavuk ve benzeri şekilde denek olarak kullanılmış hayvanlar ile iç içe yaşam sürüyor.
Bütün dünyada gündem olan bir denek tavşanının yaşadıklarını konu alan Save Ralph (Ralph'i Kurtar) animasyonundan esinlenen Zekeriya Gökçen, Zulu'nun fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf ve görüntüler büyük ilgi gördü. Denek tavşanı Ralph gibi Zulu da Türkiye'de gündem konusu oldu.
'TEK YAPAMADIĞI TOPRAK KAZMAK'
Pelin Zorlukol, "Zulu eski bir deney tavşanı onunla 4 yıl önce karşılaştık. Tavşanı bulduğumuzda çok zor durumdaydı. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bir test çalışmasında kulakları kesilerek kullanılmış. Ön ayakları tamamen deforme olmuş bir durumdaydı ve cildinde yara izleri vardı. Onu ilk bulduğumuzda insanlardan çok korkuyordu. Çünkü yıllarca üzerinde deneyler uygulanmış. Kulaklarını ve cildini tedavi ettik. O süreç bizim için oldukça zorlu oldu. 2 yıl rehabilitasyon süreci yaşadı. Şu an bizimle ve diğer hayvanlarla birlikte 269'un vegan bahçesinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Biz vegan bir atölyeyiz. Zulu dışında burada başka kurtarılmış türlerde var. Engelli ve zor durumda olan hayvanlara genellikle bakıyoruz. Zulu, diğer türdeşlerinden farklı bir şekilde yürüyor. İlk zamanlar yürüteç denedik. Operasyonda denedik ama bu yöntemler çok elverişli olmadı. Sonrasında bahçede toprakla tanıştı ve ayakları da güçlendi. Tek yapamadığı şey toprak kazmak. Zulu´ya ne kadar yaşarsa o zamana kadar bakmayı düşünüyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.
'ODA BİZİM RALPH'IMIZ OLDU'
Zulu'nun videosunu sosyal medyadan ilk paylaşan kişi olan Zekeriya Gökçen, "Ralph videosundan sonra paylaşmayı düşündüm. Ralph videosu çok ses getirmişti. Diğer hayvanların videoları da kendi sayfamdan paylaşıyorum. Ralph gibi Zulu´nun da hikayesinin ses getireceğini düşünerek paylaştım. Birçok insan kobay hayvanlarla deneyin gerçekleştiğine inanmıyor. Bizim aracılığımızla insanlarda bunu görmüş oldu. Maalesef böyle bir gerçek var ve bu da yasal bunu üzülerek söylüyorum" diye konuştu.
'269 İLK KURTARILAN BUZAĞININ KÜPE NUMARASI'
Zulu'yu sahiplenenlerden Sema Gökçen, "269 Atölyesi'nde, vegan bir atölye olduğu için birçok hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Zulu bizimle mutlu ama onun gibi mutlu olamayan binlerce hayvan var. Bu rakam 260 bin olarak görünüyor ama daha fazla olduğunu biliyoruz. Zulu´yla birlikte bu vahşete son verelim. 269 ilk kurtarılan buzağının kulak küpesi numarasıdır. Bu atölyeyi kurma amacımız birlikte hayvan çiftliği kurmaktı. Deneylerde kesilen inekler, tavuklar gibi birçok hayvanı kurtarmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM
2021-04-19 19:14:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ...
Efeler’in çiçekleri toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Efeler’in çiçekleri toprakla buluşuyor
'İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER 'İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi ...
ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını ...
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Herkes domuzlardan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ görevlilerin verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Herkes domuzlardan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ ...
Ada Market’in reçelleri hazır
YEREL HABERLER Ada Market’in reçelleri hazır
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını ...
Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi
YEREL HABERLER Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert ...
Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin dinleyicileri koyunlar En büyük aşkı koyunları için söylüyor
YEREL HABERLER Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin ...
Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ücret tarifesi için istenen ücretlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ...
Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
YEREL HABERLER NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son 1 ay kaldı
YEREL HABERLER SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz 
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ...
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi (FOTOĞRAFLI)
YEREL HABERLER 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ...