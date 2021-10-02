Kuşadası’nda 4 yavru köpek vahşice öldürüldü Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Canilerin yakalanması için bizzat şikayetçi olacağım"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vahşice öldürüldü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Canilerin yakalanması için bizzat şikayetçi olacağım" dedi.

Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çoban melezi cinsi yavru köpeklerden 3'ünün zehirlenerek öldüğünü, 1'nin de derisinin bedeninden yüzüldüğünü belirledi. Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekimlerin kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınadı. Başkan Ömer Günel açıklamasında, "Bugün akşam saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane henüz 3 aylık yavru köpek ne yazık ki işkence yapılarak öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Dün olduğu bugün de, yarın da Kuşadası Belediye Başkanı ve bu kentin bir ferdi olarak sokak hayvanlarımızın yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olacağım. 4 yavru köpeği işkence yaparak öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için de bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

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