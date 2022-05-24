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AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza duyuruları ile belli oluyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan yerler araştırılıyor. İstanbul'da meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak duyuru şeklinde yayınlanıyor. İşte 24 Mayıs AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama sayfası ve telefon numarası...

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisi duyuruları İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde. İstanbullular "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi ne kadar sürecek?" Sorularına yanıt arıyorlar. Merak edilen soruların yanıtı İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarla yanıt buldu. İşte 24 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI

İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

24 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

24 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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