DHA

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yer alan 248 hektar büyüklüğündeki Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğaseverlerin akınına uğruyor.

DHA'nın haberine göre kayın, sarıçam ve göknar ağaçlarıyla çevrili tabiat parkına gelen tatilciler, doğa yürüyüşü, bisiklete binme, trekking ve foto safari gibi aktivitelerle neşeli zaman geçiriyor.

Özellikle doğa yürüyüşü için bölgeye gelen tatilciler, zirveye çıkarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Tabiat parkının zirvesine çıkıldığında kentin ormanlarla çevrili manzarası tatilcileri hayran bırakıyor.

Yedigöller´de insan yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde de tatilciler vadinin üzerinde yer alan Ayı Kayası Tabiat Parkı'na yönlendiriliyor. Piknik ünitelerinin de yer aldığı tabiat parkına kamp yapmak isteyenler için de alanlar hazırlanacak.