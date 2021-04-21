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Ayla Çelik: Mustafa Muhammed'in şarkımı dinlemesi beni mutlu etti

Şarkıcı Ayla Çelik, önceki gün gazetecilerin objektiflerine takıldı. Çelik, muhabirlerin futbolcu Mustafa Muhammed'in şarkısı 'Bağdat'ı sosyal medya hesabından paylaştığını hatırlatması üzerine, "Görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı

Ayla Çelik: Mustafa Muhammed'in şarkımı dinlemesi beni mutlu etti - Magazin haberleri
"Çok mutlu oldum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Ayla Çelik, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çelik, gazetecilere, "Pandemiden dolayı sizlerle uzun süredir görüşemedik. Kuzenimin doğum günü var, ona hediye almaya geldim" dedi.

Son dönemlerde neler yaptığından bahseden ünlü şarkıcı, "Evde çalışıyorum. Şarkıma haftaya klip çekeceğim. Tabii bu süreçte en çok da dostlarıma sarılmayı özledim. Hiç mutlu günlerinde, kötü günlerinde yanlarında olamadım, en çok o anları özledim" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ OLSUN"

Ayla Çelik, "Beyazıt Öztürk ile düet yapacağınız haberleri çıktı, doğru mu?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncem yok ama farklı biri ile bir projem olacak. O da sürpriz olsun, söylemeyeyim şimdi" yanıtını verdi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, Çelik'in 'Bağdat' şarkısını dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 47 yaşındaki şarkıcı, "Arda Turan arkadaşımız bana söylüyordu 'Hep seni dinliyor' diye. Paylaşımı görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

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