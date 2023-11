Halit Ziya Uşaklıgil'in realist-naturalist romanı 'Aşk-ı Memnu', ilk olarak 1899 - 1900 yıllarında Servet-i Fünûn Dergisi'nde yayımlandıktan sonra 1901'de kitaba dönüştürüldü.

Halit Ziya Uşaklıgil'in evlilik kurumunun işleyişindeki sorunları gündeme getirdiği, evli insanları, evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenleri 'Bihter' karakteri üzerinden ortaya koyduğu 'Aşk-ı Memnu', Uşaklıgil'in en olgun eseri, Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının şaheserlerinden biri ve Batılı anlamda ilk roman örneği olarak kabul ediliyor.

Gerek dergide bölümler halinde, gerekse bir bütün olarak kitap halinde yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören 'Aşk-ı Memnu', 1975'te 6 bölümlük dizi olarak TRT'de yayınlandı. Tiyatro sahnesine ise 3 perdelik oyun olarak yansırken opera olarak da sahnelendi. Roman, 2008'de ise yeniden dizi olarak 2000'li yıllara göre uyarlandı.

Aşk-ı Memnu', TV dizisi, tiyatro oyunu ve operadan sonra ilk kez 'Bihter' adıyla filme uyarlandı. 'Bihter', hikâyenin geçtiği yıllara sadık kalınarak dönem filmi olmasıyla da dikkat çekti. Amazon Prime'da yayınlanan 'Bihter'in yapımcıları; Timur Savcı ile Cemal Okan... Yönetmenliğini Mehmet Binay ile Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı 'Bihter'de başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin ve Mert İnce paylaştı. Ebru Özkan ile Tilbe Saran ise kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti.

'Bihter'de 'Nihal'i canlandıran, rol aldığı yapımlarla ve kazandırdığı ödüllerle yeni nesil oyuncular arasında ışıltılı bir kariyere sahip olan Helin Kandemir, konuk olduğu Habertük HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

"3.5 YAŞINDA BAŞLADIM"

• Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Bihter’ adıyla Amazon Prime için yeniden yorumlandı. Sen de orada ‘Nihal’i canlandırdın. ‘Nihal’e geçmeden önce senin oyunculuk kariyerinden başlayalım. Oyunculuğa nasıl başladın?

Çocukluk mesleği olarak başladım. 3.5 yaşında bir kamera şakasında oynamıştım. Aslında tamamen bana hatıra kalsın niyetiyle başlamıştım. Sonra orada şansım da döndü, yolum da açıldı ve çok uzun bir süre oyunculuğa devam ettim. Hatta o zaman mikrofon yoktu, biz seslendirme yapıyorduk. Sonra oyunculuğa oradan devam ettim. 5 - 6 yaşlarında oyunculuğa ara verdim ama seslendirmeye devam ettim. O sıralarda okula da başladım. Şimdi çocuk oyuncular, sete pedagoglarla geliyor. O zamanlar; biz gidiyorduk, çalışıyorduk eve dönüyorduk. Sette olmak o dönem bir çocuk için çok da uygun ortamlar değildi. Ailemin de desteğiyle oyunculuğa ara verdim, seslendirmeye devam ettim. Sonra 13 yaşında ‘İsimsizler’ ile oyunculuğa döndüm.

• Kamera şakası neydi?

Kamera önünde bana hatıra kalacak komik bir şeydi. İlk kamera önüne atılışım öyle oldu. Şimdi çok mutluyum. Sevdiğim işi yapıyorum.

İçimde ukde kalan hiçbir durum yok. Sadece bu sene özelinde kendime daha çok hata yapma hakkı tanıyorum. Arada kendi kendime dönüp, “Ben 19 yaşındayım, tabii ki her zaman her yaşta hata yapabiliriz ama bu yaş aralıklarında bu daha geniş olabilir” diye kendime sık sık hatırlatıyorum.

Evet, 15 yaşındaydım ve benim ilk ödülüm. Daha önce herhangi bir ödül almamıştım. Bana öyle bir sorumluluk yüklemedi aslında… Çünkü ben onu öyle bir yerden tutmadım. Şöyle algıladım; “Bu benim için çok güzel bir motivasyon sağladı, çok güzel bir moral oldu. Bana devamını yapabilmek ve daha fazla hikâye anlatımıyla ilgili çok güç verdi. Kendimi gibi daha pozitif bir yere çektim. Tabii ki ekran önünde iş yapıyor olmanın yer yer kaygılarını yaşıyorum. Her zaman bu kadar bereketli dönemler içerisinde olmayabiliriz. Her zaman bu kadar güzel üretebilir miyiz? Çünkü yaratım süreci bambaşka bir şekilde işliyor. Bazen insanın o güzel kanalı bir güzel tıkanabiliyor. Bazen olmayabilir. Olmadığı zaman oturup kahve içmeyi bilmek de gerekiyor. Benim için hep öyle ilerledi. O yüzden de şu ana kadar yaptığım hiçbir şey bende bir sonrası için gerginlik yüklemedi.

Bir kere senaryoda Merve Göntem’in imzası var... Yaptığı işlerde cesareti ve yaratıcılığını her zaman çok beğenirim. Projeyi seçerken bu benim için zaten birincil öncelikli seçeneklerden biriydi. İkincisi ise şöyleydi; salt iyi ya da salt kötü oynamak yerine gri karakteri oynamak her zaman daha öğreticidir ve cesaret ister. Kendi kariyer hikâyem boyunca da bu, şu ana kadar böyleydi. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Çünkü hepimiz hayatın içinde yer yer iyi, yer yer kötüyüz. O yüzden ‘Nihal’i bulduğumda onu; yer yer aşırı doğru, yer yer çok küçük, çok savunmasız buldum. Bu da bana üretmekle ilgili cesaret verdi. Biz yıllardır zaten izleyicilerin kalbinde oturup şekillenmiş kült bir eseri, tekrar yeni bir versiyonuyla izleyiciyle buluşturduk. Bu, oyuncusundan yapım ekibine kadar hepimiz için biraz cesaret gerektiriyordu. O yüzden de popüler olanı yapmak yerine farklı olanı yapmak daha çekiciydi. Bu yüzden çok doğru bir yerde olduğumu hissediyorum. Çalışırken de öyleydi...

Hissettim ama bu, pozitife döndüren bir baskıydı. Biz aslında hikâyeyi bambaşka bir aksa çevirdik ve eseri daha güçlü kadın formlarıyla tekrar izleyicilerle buluşturduk. Buradaki kadınların, genel hikâyenin aksına göre daha sesi çıkan versiyonları ‘Bihter’de görülüyor. Bu, bizim için daha heyecan verici bir deneyim. Ayrıca yaşça küçük olduğum için bu kadar profesyonel insanla aynı sette olmak da bir baskı yarattı. Onların tecrübesine ve yeteneğine yetebilmek, o topu karşılayabilmek de insanda bir baskı yaratıyor ama dediğim gibi, çok tatlı, çok özgüvenli, çok başarılı insanlarla çalıştım ve çalışırken de bunun artısını çok gördüm. Ekip; beni her zaman, her sahnemde, hep çok destekledi. O yüzden bu baskı, benim için pozitife dönen bir baskıydı.

"OYUNCULUK KAMPI GİBİYDİ"

• Bu dönemde ne oldu?

Bu sene enteresan bir hikâyenin parçasıyım. Kendi hayatıma çok paralel ilerleyen bir versiyonun içindeyim. O yüzden de ‘Balina’, aslında iyileşip dönüşmekle ilgili güzel bir yerime çarptı. Bence Helin’e de insan olarak hizmet etti. Bir de Enis (Arıkan), Şebnem (Bozoklu), Yağız (Konyalı), Emine (Evirgen) çok yetenekli oyuncular. Onlarla sahnede göz göze olacağım her an için heyecanlıyım. İyi ki bulmuşum bu işi... İyi ki yine benim hayat hikâyemde bir kıymeti ve yeri olmuş. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sahnede olacağım her an için aşırı heyecanlıyım. Daha önce de söyledim, konservatuvarlı olmamanın ağırlığını üzerimde hissediyordum, şimdi gerçekten güzel bir eğitim aldım. Bu 3 ay, benim için oyunculuk kampı gibiydi. İbrahim, müthiş bir yönetmen ve harika bir insandır. Bana vizyonumla ilgili de oyunculuğumla ilgili de kattıklarını sayamam. O yüzden kendimi çok cesur hissediyorum.