Spor yazarları Türkiye'nin Almanya zaferini değerlendirdi

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"BÜYÜK İŞ BAŞARDILAR" HALİL ÖZER: "Almanya’da tarihi Berlin Stadı’nda Almanya gibi bir takımı üç golle yenmek ve bunun dışında futbol olarak ezmek öyle kolay değil... Montella ve evlatları hazırlık maçı da olsa büyük iş başardılar... Aslında bu maçın skorunun çok önemi yoktu. Bu maçta görmemiz gereken oyuncularımızdaki milli ateş ve milli ruhumuzdu. Onu da fazlasıyla gördük. Bunu yeniden ortaya çıkaran Montella’ya da teşekkürler. Takımımızın kapasitesinin yeterli olmadığını söyleyen eski hocaya da çok iyi bir ders verdi Montella... Hem de bu kadar eksikle..." [Milliyet]

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"HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEDİM" RIDVAN DİLMEN: "Hiçbir hazırlık maçını bu kadar (kupa finali gibi) ciddiye alan 2 takım görmedim! Çok uzun süredir kazandığımız birçok maçtan daha iyi oynadık! Tüm takım mükemmeldi. Kenan gerçekten çok yetenekli! Abdülkerim ve Ferdi olağanüstü performans gösterdi. Tabii ki ülkemiz için gurur verici oyun ve sonuç! Özellikle Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz için çok daha fazlası"